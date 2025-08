Il segnale di Pioli a Beltran: l’unico dei big a 0′. Ora è persino dietro Sabiri

Martinelli, Leonardelli, Lezzerini, Trapani, Montenegro e Beltran. Sono questi i nomi dei giocatori che non hanno fatto il proprio ingresso in campo al 74' di Nottingham Forest-Fiorentina, seconda amichevole in terra inglese per la squadra di Stefano Pioli. Tre portieri di riserva - De Gea è rimasto in campo tutti i 90 minuti, come Ndour - due giovani e un "senior".