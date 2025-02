Il saluto di Kouame: “Grazie Firenze, vi auguro il meglio”

Christian Kouamè lascia Firenze, ma si tratta solo di un arrivederci, almeno per il momento. L'attaccante classe '97 è infatti stato ceduto all'Empoli in prestito secco, per questa seconda parte di stagione. Attraverso il suo profilo instagram, Kouamè ha mandato un messaggio: "Grazie Firenze, auguro il meglio a staff, tifosi e compagni, buona fortuna per il finale di stagione". In viola dal gennaio 2020 (con una parentesi all'Anderlecht), l'ivoriano ha collezionato 151 presenze ufficiali segnando 11 gol.