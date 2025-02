“Gudmundsson in un limbo”: solo 5 volte ha giocato più di un’ora

Un altro problema fisico per Albert Gudmundsson, che ha abbandonato Fiorentina-Como per noie alla schiena dopo nemmeno 20' dal suo ingresso in campo nella ripresa. Con quella del weekend appena trascorso, fanno 4/5 delle partite a disposizione in Serie A, 20 su 25, senza l'islandese in campo per almeno un'ora.