A suon di reti e assist ha inoltre trascinato il neopromosso Genoa a una salvezza tranquilla in Serie A, prima di trasferirsi in agosto alla Fiorentina. A Firenze purtroppo un infortunio muscolare lo ha limitato nel suo impatto con il mondo viola, e la speranza è che sia il 2025 l'anno in cui possa riproporsi ai suoi migliori livelli per aiutare la Fiorentina a centrare traguardi importanti. In totale nel 2024, Gudmundsson ha siglato 11 gol in 31 partite con i club (7 con il Genoa e 4 con la Fiorentina) e 4 reti in due gare con la Nazionale islandese (tre contro Israele, uno contro l’Ucraina).