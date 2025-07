Gudmundsson e Mandragora, lavoro individuale: il punto dall’Inghilterra

Fiorentina al lavoro in Inghilterra: aggiornamenti su Gudmundsson e Mandragora. In gruppo Viti e Fortini

Dal ritiro della Fiorentina in Inghilterra, arrivano novità su Gudmundsson e Mandragora, i due giocatori che hanno lavorato a parte nella seduta di stamattina. Come riporta Radio Bruno, per l'attaccante islandese è stata programmata una tabella di lavoro ad hoc alla luce di tanti problemi fisici accusati nella scorsa stagione. Gudmundsson non ha nessun acciacco, ma alla luce dei dati raccolti dagli strumenti del Viola Park, sta svolgendo un lavoro di prevenzione prima di riportarlo in gruppo nei prossimi giorni.