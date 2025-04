Gravina si schiera con Fagioli: “Chi ammette gli errori merita la Nazionale”

Questi ragazzi, per l'atto di coraggio dimostrato dicendo di aver sbagliato, hanno meritato la maglia azzurra. Andando a parlare delle loro fragilità nelle comunità, nelle scuole o davanti ai compagni, hanno dimostrato tutto il loro orgoglio e la grande umiltà che li contraddistingue. Ho una mia visione che porto avanti da tanto ed è un principio sancito nella Costituzione, che non può essere usata solo a sprazzi. Io sono per il recupero, per l'attività riabilitativa, non è il momento dei giudizi, ma della comprensione, capire la fragilità e la debolezza di questi ragazzi”.