Nuovi consiglieri

Dall'Assemblea di Roma sono stati nominati anche Stefano Campoccia (vicepresidente dell'Udinese), Giuseppe Marotta (presidente dell'Inter) e Francesco Calvo (Managin Director Revenue & Institutional Relations della Juventu) come Consiglieri della Figc per la Serie A. Per la Serie B eletto Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, mentre per la Lega Pro Daniele Sebastiani,presidente del Pescara.