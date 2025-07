Gazzetta: Fiorentina, interesse palpabile per Bennacer. C’è però un ostacolo

Le voci di mercato intorno a Ismael Bennacer si fanno sempre più insistenti. Il centrocampista algerino del Milan è destinato a cambiare aria, e la Fiorentina , ora guidata da Stefano Pioli , è tra le squadre più attente alla sua situazione. Il tecnico emiliano conosce bene Bennacer, lo ha valorizzato durante la sua esperienza rossonera, e ne apprezza qualità tecniche, visione di gioco e intensità. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’interesse della Fiorentina è palpabile. Pioli apprezza le qualità tecniche , la visione di gioco e la grinta dell'algerino in mezzo al campo.

Tuttavia, nonostante la stima reciproca, l’ingaggio da 4 milioni netti a stagione rappresenta un ostacolo difficile da superare per le casse viola. Senza una revisione al ribasso da parte del giocatore o una formula particolare, la trattativa resta complessa .

Oltre alla Fiorentina, anche il Marsiglia è da tempo sulle tracce di Bennacer, ma si è già tirato indietro in passato a causa della valutazione del Milan (12 milioni) ritenuta troppo alta. Il club rossonero, infatti, continua a considerare l’algerino un asset di valore.

A completare il quadro c’è l’ipotesi sempre più frequente di un trasferimento in Arabia Saudita, dove gli stipendi milionari potrebbero rappresentare una tentazione forte per Bennacer. Al momento, però, non è arrivata alcuna offerta ufficiale da parte di club sauditi.