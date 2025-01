Funaro risponde a Casini: “Parla sempre del Franchi, polemica pretestuosa”

Dopo l'intervento di Francesco Casini (Italia Viva), che aveva espresso critiche riguardo alla spesa di dieci milioni destinata al progetto Franchi nel bilancio comunale, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha replicato durante il Consiglio Comunale. Come riportato da Ansa, Funaro ha dichiarato: "Consigliere Casini, cambi argomento: non parli sempre dello stadio. Sta sollevando una questione che non rappresenta una novità. I fondi previsti in questo bilancio per lo stadio sono esattamente gli stessi del precedente. Non è cambiato nulla". La sindaca ha definito le affermazioni di Casini come una "polemica pretestuosa".