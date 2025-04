Franchi, concessione estesa al 2026 e nessuna riduzione di capienza. La nota

"Accordo per la convenzione tra il Comune di Firenze e ACF Fiorentina per la concessione in uso dello stadio Franchi per lo svolgimento delle partite ufficiali di Campionato e Coppa, fino al 31 maggio o al 30 giugno 2026. Confermato anche il corrispettivo già previsto per la stagione 2024/2025 per l’uso della struttura in misura ridotta, per le esigenze legate alle opere di cantierizzazione, per un importo di 600mila euro. La convenzione avrà termine il 31 maggio o il 30 giugno 2026 solo per esigenze legate allo svolgimento del campionato.