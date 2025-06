FOTO VN – Ranieri a Coverciano, il sogno azzurro diventa realtà

Per Luca Ranieri le ultime stagioni in maglia viola sono state una continua crescita. Dal possibile addio nel 2022, a perno viola e caputano. Un progresso che a quanto pare, ha colpito anche il ct azzurro Luciano Spalletti, che lo ha convocato in Nazionale. Tra l'altro il no di Acerbi apre le porte ad un possibile impiego dell'ex Salernitana. Intanto vi mostriamo le immagini del ragazzo a Coverciano. Firenze è ormai nel suo destino