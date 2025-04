FOTO VN – Palladino e il suo staff al Viola Park per seguire la Primavera

La Fiorentina torna a lavorare al Viola Park in vista della sfida di giovedì prossimo contro il Betis Siviglia. Ma non c'è soltanto la prima squadra a prendersi la scena quest'oggi dato che al Viola Park si gioca anche il campionato Primavera. E sugli spalti del centro sportivo viola spuntano anche Raffaele Palladino e il suo staff per assistere alla sfida fra Fiorentina e Monza. Questo lo scatto realizzato dalla nostra inviata.