FOTO VN – La quarta maglia della Fiorentina: tutti i dettagli

Dopo quella in collaborazione con il Polimoda dello scorso anno, il quarto kit della stagione 2024-2025, è stato realizzato in collaborazione con LUISAVIAROMA. La quarta divisa, come si vede anche dalle foto realizzate dal nostro inviato in Via Tornabuoni, presenta come colori dominanti il viola e il nero; con il primo colore che sfuma sul secondo, in uno stile vintage. Il nome identificativo è "Giglio eterno". Quella nella foto è la maglia pro, quella utilizzata dai giocatori in campo. Il numero di maglie è limitato (1926), in ricordo della data di nascita del club viola. 100 sono presenti nel negozio in Via Tornabuoni, mentre le altre verranno utilizzate dalla squadra e vendute, a partire da domani, sul sito della Fiorentina e sul sito di LUISAVIAROMA. Il prezzo in store è di 160 euro. Poi, tra alcuni giorni uscirà la replica, che sarà molto simile a quella pro, ma con meno dettagli. Di questa ne usciranno copie illimitate.