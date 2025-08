FOTO – Sohm raggiunge i suoi compagni a Leicester

Simon Sohm ha raggiunto i suoi nuovi compagni in Inghilterra. Dopo la visita di ieri al Viola Park per completare le pratiche del suo contratto, il nuovo centrocampista della Fiorentina ha raggiunto Leicester sede del ritiro della squadra viola per questi giorni.

Sohm alla Fiorentina è un affare da 15 milioni più 1 di bonus, contratto per lo svizzero fino al 2030: "Il mio obiettivo personale è la qualificazione in Champions League, non so se sia anche quello dei miei compagni ma credo di sì", ha dichiarato ai canali ufficiali viola.