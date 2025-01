FOTO – Ecco Valentini, il primo scatto con la divisa viola

Come vi avevamo preannunciato, Nicolas Valentini è sbarcato quest'oggi nel mondo viola per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la Fiorentina. Il difensore argentino ex Boca Juniors è arrivato stamattina al Viola Park (foto Acf Fiorentina) e nel pomeriggio dovrebbe prendere parte all'allenamento a porte aperte allo stadio Artemio Franchi per un primissimo bagno di folla con i suoi nuovi tifosi.