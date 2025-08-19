Fiorentina-Polissya: aperta la vendita dei biglietti al Mapei

Giovedì 28 agosto la Fiorentina affronterà gli ucraini del Polissya nel preliminare di ritorno della Conference League. Una sfida ovviamente cruciale per i viola, che si disputerà al Mapei Stadium, per i noti lavori al Franchi. La Fiorentina ha annunciato la modalità di vendita dei biglietti:

"Da domani in vendita i biglietti della gara di ritorno del playoff UECL in programma al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia, il 28/08/2025 h 20:00. Di seguito tutte le informazioni e le relative fasi di vendita:

RIDUZIONI E PROMOZIONI

Ridotto UNDER 14: La tariffa, attiva anche il giorno della gara, è riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2012, l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Intero o Promo Abbonati. Tariffa disponibile online dal sito web https://acffiorentina.com, sulla rete vendita Vivaticket e presso il FIORENTINAPOINT.