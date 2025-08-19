Giovedì 28 agosto la Fiorentina affronterà gli ucraini del Polissya nel preliminare di ritorno della Conference League. Una sfida ovviamente cruciale per i viola, che si disputerà al Mapei Stadium, per i noti lavori al Franchi. La Fiorentina ha annunciato la modalità di vendita dei biglietti:
Fiorentina-Polissya: aperta la vendita dei biglietti al Mapei
"Da domani in vendita i biglietti della gara di ritorno del playoff UECL in programma al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia, il 28/08/2025 h 20:00. Di seguito tutte le informazioni e le relative fasi di vendita:
CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA—
RIDUZIONI E PROMOZIONI
PROMO ABBONATI: Valida per gli abbonati alla stagione sportiva 25/26, inserendo il proprio numero di tessera InViola Premium. In caso di tessera scaduta RINNOVA subito la tua tessera. Promozione attiva esclusivamente per abbonati 25/26, non cedibile.
Ridotto UNDER 14: La tariffa, attiva anche il giorno della gara, è riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2012, l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Intero o Promo Abbonati. Tariffa disponibile online dal sito web https://acffiorentina.com, sulla rete vendita Vivaticket e presso il FIORENTINAPOINT.
REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA
Per i tifosi nati nella Nazione di provenienza della squadra ospite è inibito l’acquisto dei settori locali ACF Fiorentina.
In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti
ACQUISTO SETTORE OSPITI
Il settore Ospiti (Tribuna Nord) sarà in vendita esclusivamente presso la società ospite fino alle ore 19.00 del giorno precedente la gara.
CAMBIO NOMINATIVO
Per questa gara il cambio nominativo non è consentito
ACF FIORENTINA sottolinea l’importanza di acquistare i biglietti esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale, in quanto l'accesso non è garantito per acquisti effettuati su altre piattaforme."
