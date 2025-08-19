Viola News
Fiorentina-Polissya: aperta la vendita dei biglietti al Mapei

Da domani inizierà la vendita dei biglietti di Fiorentina-Polissya. Tutti i dettagli comunicati dalla società
Giovedì 28 agosto la Fiorentina affronterà gli ucraini del Polissya nel preliminare di ritorno della Conference League. Una sfida ovviamente cruciale per i viola, che si disputerà al Mapei Stadium, per i noti lavori al Franchi. La Fiorentina ha annunciato la modalità di vendita dei biglietti:

"Da domani in vendita i biglietti della gara di ritorno del playoff UECL in programma al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia, il 28/08/2025 h 20:00. Di seguito tutte le informazioni e le relative fasi di vendita:

CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA

—  

 

  • PRIMA FASE: PROMOZIONE ABBONATI: Dalle ore 12:00 del 20/08/2025 fino ad inizio gara, vendita riservata, con prezzo dedicato, agli abbonati alla Serie A Enilive della stagione 2025/26 in tutti i settori locali.

  • SECONDA FASE : PROMOZIONE ABBONATI E VENDITA LIBERA: Dalle ore 10:00 del 21/08/2025 fino ad inizio gara, prosegue la vendita con prezzo dedicato per gli abbonati alla Serie A Enilive della stagione 2025/26 in tutti i settori locali e contemporanea vendita libera con tariffa INTERO.

    • RIDUZIONI E PROMOZIONI

    PROMO ABBONATI: Valida per gli abbonati alla stagione sportiva 25/26, inserendo il proprio numero di tessera InViola Premium. In caso di tessera scaduta RINNOVA subito la tua tessera. Promozione attiva esclusivamente per abbonati 25/26, non cedibile.

    Ridotto UNDER 14: La tariffa, attiva anche il giorno della gara, è riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2012, l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Intero o Promo Abbonati. Tariffa disponibile online dal sito web https://acffiorentina.com, sulla rete vendita Vivaticket e presso il FIORENTINAPOINT.

     

    REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA

    Per i tifosi nati nella Nazione di provenienza della squadra ospite è inibito l’acquisto dei settori locali ACF Fiorentina.

    In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti

    ACQUISTO SETTORE OSPITI

    Il settore Ospiti (Tribuna Nord) sarà in vendita esclusivamente presso la società ospite fino alle ore 19.00 del giorno precedente la gara.

     

    CAMBIO NOMINATIVO

    Per questa gara il cambio nominativo non è consentito

    ACF FIORENTINA sottolinea l’importanza di acquistare i biglietti esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale, in quanto l'accesso non è garantito per acquisti effettuati su altre piattaforme."

