Fiorentina-Juventus si gioca. Funaro: “Nessun motivo per rinviarla”

Dopo le rassicurazioni arrivate nel corso della giornata, arriva anche la conferma ufficiale: Fiorentina-Juventus si giocherà. Ad annunciarlo è stata la Sindaca di Firenze Sara Funaro che, a proposito della partita in programma domani, ha parlato così in conferenza stampa:

La prima cittadina, che ieri era stata invitata a considerare insieme alle autorità preposte a considerare l'opportunità di un rinvio, si è dunque espressa e ha confermato la regolare disputa della gara valida per la 29esima giornata di campionato. Il match si potrà svolgere in virtù del passaggio dell'allerta meteo, per la città di Firenze, dalle ore 14 di oggi fino alla mezzanotte, l'allerta da rossa ad arancione, e da arancione a gialla dalla mezzanotte di oggi a quella di domani.