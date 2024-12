Fiorentina-Empoli, il 2-1 è gol di Sottil o di Gosens? Ecco il regolamento

Strana casualità in Fiorentina-Empoli. Il 2-1 a chi verrà assegnato? Ecco cosa dice il regolamento a riguardo

Ecco il regolamento

Il regolamento segnala che, anche se è di un proprio compagno di squadra, la deviazione deve essere effettuata tramite una giocata e non fortuita. Per questo il gol, a rigor di norma, dovrebbe essere assegnato a Sottil, a meno che non venga appurato che il pallone fosse diretto fuori dallo specchio della porta.