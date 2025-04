Fiorentina, Empoli e Roma dopo il Cagliari: ecco date e orari delle partite

Dopo la trasferta di Cagliari in programma di lunedì 21 aprile alle ore 15:00, dove ricordiamo non potranno essere presenti i tifosi, la Serie A ha ufficializzato anche le date e gli orari delle successive due giornate di campionato (34ª e 35ª giornata). Dunque, la Fiorentina ospiterà al Franchi l'Empoli domenica 27 aprile alle ore 15:00 e si dirigerà a Roma la domenica successiva, il 4 maggio, con fischio d'inizio della gara contro i giallorossi alle ore 18:00. Sfida importante quella contro la squadra allenata da Ranieri, perché sarà nel mezzo anche alla doppia sfida in semifinale di Conference League contro il Betis.