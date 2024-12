Finché il giocatore sarà ricoverato, i suoi compagni e la società non mancheranno di far visita a Careggi

Contro l'Empoli in Coppa Italia si gioca, ed è stato proprio Bove a insistere, ma non per questo la Fiorentina toglierà il suo focus dall'ospedale di Careggi, dove il centrocampista è ricoverato da domenica sera, quando ha accusato un malore al 17' della gara contro l'Inter. In mattinata la squadra ha videochiamato Edo, che ha sentito pure il suo vecchio allenatore alla Roma Josè Mourinho. Anche nella serata di oggi, una volta archiviata la seduta di allenamento in vista dell'ottavo di finale di coppa, società e calciatori si recheranno a far visita a Edoardo.