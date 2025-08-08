Fiorentina, adesso è ufficiale: Conference League al Mapei. La nota

Di seguito, anche il comunicato del Sassuolo:
Il Sassuolo Calcio comunica che il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà la gara di ritorno dei play-off di UEFA Conference League dell’ACF Fiorentina in programma giovedì 28 agosto.
Ancora una volta il Mapei Stadium si conferma palcoscenico del grande calcio internazionale, dopo aver accolto negli anni recenti l’Atalanta nella sua prima esperienza europea in UEFA Europa League, la finale di Champions League Femminile e la Nazionale Italiana.
