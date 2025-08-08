Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, adesso è ufficiale: Conference League al Mapei. La nota

altri campionati

Fiorentina, adesso è ufficiale: Conference League al Mapei. La nota

Fiorentina, adesso è ufficiale: Conference League al Mapei. La nota - immagine 1
Ufficiale, il ritorno dei playoff di Conference League la Fiorentina lo giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emiliano
Redazione VN

Anche se ormai era un argomenti noto, arriva la conferma anche da parte della Fiorentina che il playoff di ritorno in Conference League, contro il Polyssia, verrà giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Di seguito la nota del club viola:

ACF Fiorentina comunica che il play off di ritorno di UEFA Conference League, in programma giovedì 28 agosto, verrà disputato presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Fiorentina ringrazia il Sassuolo, in particolare nella persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, per la fattiva collaborazione e per l' accoglienza che sicuramente verrà riservata al Club viola ed ai suoi tifosi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Di seguito, anche il comunicato del Sassuolo:

Il Sassuolo Calcio comunica che il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà la gara di ritorno dei play-off di UEFA Conference League dell’ACF Fiorentina in programma giovedì 28 agosto.

Ancora una volta il Mapei Stadium si conferma palcoscenico del grande calcio internazionale, dopo aver accolto negli anni recenti l’Atalanta nella sua prima esperienza europea in UEFA Europa League, la finale di Champions League Femminile e la Nazionale Italiana.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA