Fiorentina, concluso il percorso EcoFiore. Ferrari: “Attenti alla sostenibilità”

Si è concluso con successo il percorso formativo “ECOFIORE – Economia Circolare per la Fiorentina”. Il progetto, finanziato con l’Avviso n. 4/2023 di Fondimpresa, è stato sviluppato dalla Fiorentina in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e competenza in materia di sostenibilità e transizione circolare all'interno del Club con particolare attenzione al Viola Park. Il corso ha coinvolto numerose figure professionali della Società – dai settori sportivi a quelli amministrativi e organizzativi – in un percorso di formazione volto a comprendere i principi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare e ad applicarli in maniera concreta alla realtà calcistica, con un’attenzione particolare alla gestione degli eventi, delle strutture e dei processi interni al Viola Park.