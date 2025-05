Fiorentina-Bologna e altre 8 gare in contemporanea domenica! Orario e dove vederla

La Lega Serie A ha comunicato il programma della 37esima e penultima giornata di campionato. Fatta eccezione per l'anticipo tra Genoa (già salvo) e Atalanta (già qualificata in Champions League), tutte le altre 9 gare si giocano domenica sera per garantire la contemporaneità tra le squadre coinvolte nella lotta per lo Scudetto (Napoli e Inter), per il quarto posto utile alla qualificazione in Champions League (Juventus, Lazio, Roma, Bologna, Milan e Fiorentina) e per la salvezza: Cagliari, Verona, Parma, Venezia, Lecce ed Empoli (il Monza ultimo in classifica è già condannato alla retrocessione in Serie B). La Fiorentina gioca lo scontro diretto contro il Bologna del grande ex Italiano, dunque, domenica alle ore 20:45, in contemporanea con altre 8 partite. Il programma completo: