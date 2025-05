Fiorentina-Bologna, domenica ore 20.45: dove vederla in tv e streaming

Tutti i modi per seguire la sfida fra Fiorentina e Bologna, ultima stagionale in casa per i viola

Redazione VN 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 10:46)

180' per chiudere nel miglior modo possibile la stagione, inseguire fino all'ultimo l'Europa che nel frattempo da obiettivo è diventata utopia e poi dedicarsi all'annata successiva: la Fiorentina approccia così le ultime due gare della stagione, delle quali la prima è anche l'ultima in casa del 2024/25. I viola, che nell'occasione sfoggeranno la nuova maglia di casa che li accompagnerà da agosto, hanno l'occasione di agganciare i freschi vincitori della Coppa Italia in classifica vendicando la sconfitta 1-0 patita all'andata in trasferta. Sarà anche la prima volta di Italiano a Firenze da avversario dopo il triennio sulla panchina gigliata. Chissà come lo accoglierà il Franchi...

In tv e streaming — Luogo Stadio Franchi, Firenze Data e orario Domenica 18 maggio, ore 20.45 Tv DAZN, Sky Sport 252 STREAMING DAZN, Sky GO, NOW Telecronaca Luca Farina e Marco Parolo su DAZN, Riccardo Gentile e Massimo Gobbi su Sky

Le alternative — Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Bologna in tv, hanno altre due opzioni per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da Violanews.com in cui vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al post partita, e come sempre la radiocronaca su Radio Bruno.