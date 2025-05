Fiorentina-Betis, convocati viola: verdetti diversi su Dodò e Cataldi

La Fiorentina ha diramato la lista ufficiale con i convocati di Raffaele Palladino: ecco l'elenco dei giocatori a disposizione del tecnico per la gara di ritorno delle semifinali di Conference League contro il Real Betis. Recuperato Dodò, che adesso corre per giocare titolare dopo il recupero-lampo dall'operazione all'appendice. Nessuna sorpresa per Cataldi, che non è riuscito a fare miracoli a una settimana dall'infortunio patito all'andata.