Fazzini-Fiorentina, scambio di documenti in corso: cifre, contratto e retroscena

Jacopo Fazzini si prepara a vestire la maglia della Fiorentina. Il talento classe 2003, è pronto a lasciare Empoli dopo una stagione conclusa in crescendo, con 4 gol realizzati nella parte finale del campionato .

La retrocessione della squadra azzurra ha spinto la Fiorentina ad affondare il colpo, chiudendo in tempi rapidi un’operazione che sembrava destinata a infiammare il mercato estivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in queste ore Fiorentina ed Empoli stanno ultimando lo scambio di documentazione che sancirà ufficialmente il passaggio del centrocampista alla corte del club gigliato. Un blitz deciso da parte del direttore sportivo Daniele Pradè, che ha bruciato la concorrenza di club come il Torino di Marco Baroni - fortemente interessato - e di alcune società estere.