Derby dell’Arno con polemica: gli ultras empolesi disertano per protesta

Domenica pomeriggio lo stadio Artemio Franchi ospiterà il sempre sentito derby dell’Arno tra Fiorentina ed Empoli , una sfida cruciale per entrambe le formazioni: i viola inseguono l’Europa, mentre gli azzurri cercano punti pesanti in chiave salvezza.

Tuttavia, a far notizia alla vigilia del match è la scelta dei gruppi ultras della Maratona Inferiore di Empoli, che hanno annunciato che non prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Il motivo? Il numero ritenuto insufficiente di biglietti destinati al settore ospiti del Franchi, una polemica che si ripete ciclicamente in occasione delle partite giocate a Campo di Marte.