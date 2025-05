Dalla Turchia: “La Fiorentina ha deciso sul riscatto di Nicolò Zaniolo”

La Fiorentina ha deciso, non riscatterà Nicolò Zaniolo perché non soddisfatta del suo rendimento. Tornerà al Galatasary

Dopo una prima parte di stagione deludente all’Atalanta, Nicolò Zaniolo non è riuscito a rilanciarsi nemmeno alla Fiorentina. Arrivato in prestito lo scorso gennaio, il fantasista classe ’99 ha collezionato 13 presenze senza lasciare il segno: né gol, né assist. Secondo quanto riportato dal portale turco medyatava, la società viola ha quindi deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Al termine della stagione, Zaniolo dunque farà ritorno al Galatasaray.