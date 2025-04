Da quanto tempo Adli non giocava titolare in campionato con la Fiorentina

All'annuncio delle formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina ecco una bella notizia per Yacine Adli: il francese in prestito con diritto di riscatto dal Milan, che dalla fine di gennaio in poi è stato alle prese con un brutto problema al piede, torna titolare in campionato dopo tre mesi. Era infatti dal 26 gennaio, Lazio-Fiorentina 1-2 aperta proprio da una rete di Adli che il numero 29 non faceva parte degli 11 titolari.