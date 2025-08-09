Corvino: “Da Jovetic a Vlahovic, volevano darmi la cittadinanza onoraria”

Jovetic, Nastasic, Ljajic, Vlahovic, Milenkovic, Savic.. erano tutti talenti poco conosciuti che in seguito hanno portato grande valore al loro Paese. Ricordo una volta, durante una cena con alcuni esperti del settore, che ero accompagnato da un collaboratore con cui spesso andavo a visionare giovani calciatori in Serbia. Questa persona mi raccontò che il sindaco di Belgrado si era impegnato attivamente per propormi il conferimento della cittadinanza onoraria.