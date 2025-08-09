L’ex dirigente della Fiorentina, Pantaleo Corvino, durante una lunga intervista rilasciata sul canale YouTube de La Gazzetta dello Sport, ha condiviso un interessante aneddoto legato alla sua profonda esperienza nel mercato calcistico dell’area slava.
Corvino: “Da Jovetic a Vlahovic, volevano darmi la cittadinanza onoraria”
L’ex ds della Fiorentina Pantaleo Corvini racconta su Gazzetta YouTube la proposta di cittadinanza dal sindaco di Belgrado.
Jovetic, Nastasic, Ljajic, Vlahovic, Milenkovic, Savic.. erano tutti talenti poco conosciuti che in seguito hanno portato grande valore al loro Paese. Ricordo una volta, durante una cena con alcuni esperti del settore, che ero accompagnato da un collaboratore con cui spesso andavo a visionare giovani calciatori in Serbia. Questa persona mi raccontò che il sindaco di Belgrado si era impegnato attivamente per propormi il conferimento della cittadinanza onoraria.
