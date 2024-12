Nel pomeriggio di oggi è stato indetto un consiglio di Lega al fine di occuparsi di quanto viene dopo la notizia dello scampato pericolo per Edoardo Bove: il recupero di Fiorentina-Inter, sospesa e rinviata a data da destinarsi per via del malore occorso al 22enne. Emergono due date plausibili per giocare, ripartendo dal 17esimo minuto del primo tempo: il 12 e il 19 febbraio 2025.