Comuzzo: “Sentiamo l’energia dei tifosi. Pioli? Pronti a esaudire le sue richieste”

Ai canali ufficiali della Fiorentina, arrivano le parole di Pietro Comuzzo al termine del secondo giorno di allenamenti al Viola Park: "Siamo partiti forte già da ieri, fa caldo però sentiamo anche il calore dei nostri tifosi che ci porta quell'energia in più per cercare di fare sempre meglio. Siamo carichi e pronti per iniziare, vogliamo dare tutto dal primo giorno che siamo qua per farci trovare pronti per la nuova stagione.