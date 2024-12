Commisso elogia Cataldi e la squadra. Adesso testa alla Conference

Sono otto le vittorie di fila della Fiorentina in campionato, un dato storico. Il presidente Rocco Commisso ha voluto manifestare la tua gioia per questo successo. Commisso in particolare si è complimentato con Cataldi per il gol, e la bella dedica a Bove. Oltre a questo le congratulazioni si sono estese anche a Palladino e tutta la squadra. Adesso la testa deve andare alla Conference e poi alla gara col Bologna, ma c'è la grande gioia per un record storico