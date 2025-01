Cataldi si allena ancora a parte. Ma adesso spera nella convocazione

Giornata di allenamento per la Fiorentina, importante soprattutto per capire le condizioni fisiche di Danilo Cataldi. Per lui quella di questo fine settimana è ovviamente una gara diversa dalle altre. Il centrocampista oggi si è allenato a parte, svolgendo solo la parte atletica in modo intenso. Ancora non si è aggregato di nuovo al gruppo, ma spera nella convocazione per la sfida da ex