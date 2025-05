Caso Zaniolo, la Procura Figc apre un’indagine: in giornata gli interrogatori

Fare velocemente chiarezza sul caso Zaniolo. Così Gazzetta.it nel ricostruire i fatti del post partita della semifinale Primavera al Viola Park tra Fiorentina e Roma, denunciati dal club giallorosso, sono troppo gravi e bisogna capire al più presto - per poi far scattare le sanzioni - in che misura sia stato violato il Codice di Giustizia Sportiva. Per questo stamattina alle 8 sul tavolo del capo della Procura federale Giuseppe Chinè già c’era un fascicolo aperto. La vicenda è sfuggita all’arbitro perché avvenuta negli spogliatoi, quindi non ha potuto essere valutata dal Giudice sportivo. La Procura Figc ha invece a questo punto il dovere di ricostruire esattamente che cosa sia successo. E non ha perso tempo. Gli interrogatori partiranno immediatamente, i primi probabilmente già nella giornata di oggi. Se davvero, come sta emergendo, Zaniolo avesse dato un pugno, sarebbe inevitabile una squalifica molto pesante.