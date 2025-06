Caso Beatrice: “L’Asl non consente l’accesso alla documentazione sanitaria”

L’Asl non consente l’accesso alla documentazione sanitaria. Faremo istanza al difensore civico.

In Consiglio regionale, durante la conferenza stampa, hanno parlato di Alessandro Beatrice, figlio di Bruno, i legali della famiglia ed il consigliere regionale Casucci. Queste le parole dei presenti.

"Sappiamo che, nel proprio archivio, il consorzio Csa detiene documenti riguardanti la tipologia di documentazione sanitaria richiesta relativi agli anni ’70 e ’80. Molti dei documenti sono archiviati presso tale consorzio, già da anni, grazie al lavoro svolto dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana. Vogliamo accedere a quei documenti per stringere il cerchio dell’indagine decennale sulla documentazione relativa a Bruno Beatrice. Il diniego è inconcepibile: in passato la moglie di Bruno, Gabriella Bernardini, aveva chiesto la documentazione sanitaria del proprio congiunto, abbiamo poi chiesto una documentazione anche più generale ma in entrambi i casi ci è sempre stata negata". Ha dichiarato l'avvocato Guido Alimena.