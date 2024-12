Caprini cambia agente: si unisce alla famiglia di Lucci con Kean

Il giovane attaccante Maat Daniel Caprini entra a far parte della Worl Soccer Agency, l'agenzia del procuratore Alessandro Lucci. Un volto già conosciuto da tempo nel mondo viola, che gestisce anche Moise Kean e l'altro giovane Leonardelli. Della sua famiglia fanno parte anche diversi giocatori che in passato hanno vestito la maglia della Fiorentina, come Tomovic, Castrovilli, Vecino e Muriel. Un segnale importante il classe 2006 viola, che in questa stagione, con la Primavera, ha già realizzato 7 gol e 3 assist in 14 partite.