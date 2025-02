Capello avvisa Juve e Milan: “Con questa Fiorentina la Champions è difficile…”

Dopo un periodo di difficoltà, la squadra di Palladino ha inanellato tre vittorie consecutive convincenti rispettivamente contro Lazio, Genoa e Inter: non era di certo facile. Adesso la Fiorentina è una serissima candidata a un posto nella prossima Champions League e, fossi al posto di un allenatore di Serie A, mi augurerei di non incontrarla per come sta bene in questo momento. Se i viola mantengono la forma, sarà molto complicato per la Juve e ancora di più per il Milan rincorrere un posto nella prossima Champions. So che ieri molti tifosi bianconeri e rossoneri avranno sorriso per la sconfitta dell’Inter, ma fossi in loro sarei un po’ preoccupato per le sorti della mia squadra. La Juve è lì, ma a livello di qualità di gioco mi sembra inferiore sia alla Fiorentina che alla Lazio. Mentre il Milan - staccato di sette punti, anche se con una partita in meno (il recupero contro il Bologna ndr) - al di là dell’entusiasmo per un mercato positivo, mi pare ancora lontano dall’aver trovato un’identità di squadra. E non basterà l’enorme qualità di Joao Felix o il buon inserimento di Santiago Gimenez in attacco a colmare il gap con chi sta davanti, se Conceiçao non troverà in fretta la chiave per svoltare dal punto di vista tattico.