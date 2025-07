Campagna abbonamenti Fiorentina, il dato delle prime ore: che partenza!

Inizio con il botto per la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 della Fiorentina: il dato sulle tessere vendute

Come sappiamo, alle ore 12:00 è iniziata la campagna abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2025/26, con la prelazione per coloro che già lo scorso anno avevano l'abbonamento allo stadio Artemio Franchi.