Ci risiamo, come in occasione del match della passata stagione giocato ad aprile, la Prefettura di Cagliari ha posto il veto sulla vendita dei biglietti per i i tifosi residenti nella provincia di Firenze in occasione del match tra i rossoblù e la Fiorentina:
Cagliari-Fiorentina, divieto di vendita ai residenti nella provincia di Firenze
Il provvedimento è stato emesso dalla Prefettura del capoluogo sardo «per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico»
Questa la giustificazione:"Per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive". Per quanto riguarda gli altri supporters gigliati provenienti dal resto della Toscana o dalle altre regioni, dovranno possedere obbligatoriamente la Fidelity Card (tessera del tifoso) dell’AC Fiorentina per poter accedere allo stadio.
