Buone notizie dal Viola Park. Cataldi e Colpani verso il recupero

Non c'è solo il mercato in questo lunedì 3 febbraio. Giovedì la Fiorentina affronta l'Inter nel recupero, per poi riaffrontarla a San Siro il 10 febbraio. Raffaele Palladino per questi due appuntamenti potrà contare su due recuperi. Il primo è quello di Danilo Cataldi, dopo settimane passati ai box. L'ex Lazio al Franchi dovrebbe partire dalla panchina, secondo Radio Bruno, ma le sue condizioni fisiche sono in netto miglioramento. Mentre Andrea Colpani potrebbe essere schierato dall'inizio, e anche lui può essere considerato ormai sulla via del recupero.