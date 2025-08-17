Brocchi: “Fiorentina possibile sorpresa della stagione. Mi piace per due motivi”

Christian Brocchi, ex centrocampista di Milan e Lazio e oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Serie A nella quale ha parlato del campionato che inizierà tra pochi giorni:
Vedo in prima fila Inter e Napoli perché hanno uno zoccolo duro importante e delle certezze che si ritroveranno da subito. Poi appena dietro il Milan perché ha una rosa con giocatori forti potrà dedicarsi a una sola competizione. Juventus, Atalanta e Roma credo siano più o meno nella stessa situazione, devono ancora essere completate e hanno cambiato allenatore. Poi la Lazio che ha mantenuto una rosa buonissima e ha come garanzia la presenza di Maurizio Sarri che ha sempre giocato ottimo calcio.
Brocchi ha poi continuato parlando delle possibili sorprese di questa Serie A:
La Fiorentina di Pioli mi piace per due motivi: uno perché lo scorso anno aveva già un potenziale da prime quattro e poi per vari motivi non è riuscita a centrare l’obiettivo, due, per la presenza di Pioli, che torna con un valore diverso rispetto alla prima avventura in viola, avendo vinto e fatto ulteriore esperienza all’estero. Firenze è stupenda, calorosa, appassionata, ma non semplice da gestire. Pioli in questo momento ha tutte le carte in regola per fare bene. Poi sono curioso di vedere il Bologna: tutti dicevano che lo scorso anno sarebbe stato difficile dopo l’addio di Thiago Motta e invece Italiano e i suoi hanno alzato ulteriormente la qualità. Lo status dei rossoblù è cresciuto ed ora la squadra dovrà essere brava a gestire una pressione diversa rispetto allo scorso anno.
