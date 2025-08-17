Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Brocchi: “Fiorentina possibile sorpresa della stagione. Mi piace per due motivi”

news viola

Brocchi: “Fiorentina possibile sorpresa della stagione. Mi piace per due motivi”

Pioli
Le parole di Christian Brocchi sul campionato che avrà inizio tra qualche giorno
Redazione VN

Christian Brocchi, ex centrocampista di Milan e Lazio e oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Serie A nella quale ha parlato del campionato che inizierà tra pochi giorni:

Vedo in prima fila Inter e Napoli perché hanno uno zoccolo duro importante e delle certezze che si ritroveranno da subito. Poi appena dietro il Milan perché ha una rosa con giocatori forti potrà dedicarsi a una sola competizione. Juventus, Atalanta e Roma credo siano più o meno nella stessa situazione, devono ancora essere completate e hanno cambiato allenatore. Poi la Lazio che ha mantenuto una rosa buonissima e ha come garanzia la presenza di Maurizio Sarri che ha sempre giocato ottimo calcio.

Brocchi ha poi continuato parlando delle possibili sorprese di questa Serie A:

La Fiorentina di Pioli mi piace per due motivi: uno perché lo scorso anno aveva già un potenziale da prime quattro e poi per vari motivi non è riuscita a centrare l’obiettivo, due, per la presenza di Pioli, che torna con un valore diverso rispetto alla prima avventura in viola, avendo vinto e fatto ulteriore esperienza all’estero. Firenze è stupenda, calorosa, appassionata, ma non semplice da gestire. Pioli in questo momento ha tutte le carte in regola per fare bene. Poi sono curioso di vedere il Bologna: tutti dicevano che lo scorso anno sarebbe stato difficile dopo l’addio di Thiago Motta e invece Italiano e i suoi hanno alzato ulteriormente la qualità. Lo status dei rossoblù è cresciuto ed ora la squadra dovrà essere brava a gestire una pressione diversa rispetto allo scorso anno.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA