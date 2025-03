Atene è un incubo, ma non spaventa. Ecco quanti tifosi viola ci saranno giovedì

I tifosi viola torneranno ad Atene, meno di un anno dopo. Ecco in quanti hanno deciso di seguire la squadra giovedì

La finale di Atene è un ricordo vivissimo in tutti i tifosi viola, specialmente in quelli che erano presenti il giorno della finale nella capitale greca. Il destino è stato befardo con la Fiorentina, mettendo davanti il Panathinaikos agli ottavi di Europa League. Ovviamente si tratta di un ritorno sulla senda del delitto perchi deciderà di tornare in Grecia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione saranno all'incirca 300 i tifosi viola che giovedì sera sosterranno la squadra di Palladino nella difficile trasferta.