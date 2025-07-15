Mancava solo l'annuncio ufficiale, adesso è arrivato. Eman Kospo è un nuovo giocatore della Fiorentina

Mancava solo l'annuncio ufficiale, adesso è arrivato. Dopo aver raggiunto il Viola Park nei giorni scorsi, Eman Kospo è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina .

Il comunicato viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eman Kospo dal FC Barcellona. Kospo, nato il 17 maggio 2007 a Suhr (Svizzera), dopo aver giocato nei settori giovanili di Aarau e Grasshopper, dal 2023 è entrato a La Masia, l’accademia giovanile del Barcellona, con il quale ha vinto la Youth League nella stagione appena conclusa. Il nuovo calciatore viola vanta inoltre 10 presenze con la Nazionale Under 18 elvetica"