Adesso è ufficiale, Eman Kospo è un nuovo calciatore viola: il comunicato

Mancava solo l'annuncio ufficiale, adesso è arrivato. Eman Kospo è un nuovo giocatore della Fiorentina
Mancava solo l'annuncio ufficiale, adesso è arrivato. Dopo aver raggiunto il Viola Park nei giorni scorsi, Eman Kospo è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina.

Il comunicato viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eman Kospo dal FC Barcellona. Kospo, nato il 17 maggio 2007 a Suhr (Svizzera), dopo aver giocato nei settori giovanili di Aarau e Grasshopper, dal 2023 è entrato a La Masia, l’accademia giovanile del Barcellona, con il quale ha vinto la Youth League nella stagione appena conclusa. Il nuovo calciatore viola vanta inoltre 10 presenze con la Nazionale Under 18 elvetica"

