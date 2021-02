Ulivieri: “Tifo Fiorentina da sempre”. E sulle tensioni con Baggio: “Lasciò il ritirò, fu un errore”

Renzo Ulivieri, tifoso viola ed ex allenatore delle giovanili della Fiorentina, ha da poco compiuto 80 anni. Fra le varie interviste concesse, una anche a Il Tirreno:

Baggio è come una bella donna: se sono con mia moglie fingo di non vederla. Dicono che ci litigai per una panchina di troppo (promessa) contro la Juve. Abbandonò il ritiro e sbagliò: l’avrei fatto entrare nel secondo tempo. Squadra del cuore? Io tifo Fiorentina. Da sempre. Ma quando arriverà quel giorno voglio essere vestito con la tuta del Bologna, e avere nella bara il mio fischietto da allenatore e la bandiera rossa.