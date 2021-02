Ulivieri: “Lo stadio resti al Campo di Marte, vi dico perché. La Fiorentina? Mi ci arrabbio!”

Renzo Ulivieri, Presidente dell’Assoallenatori con un passato in panchina nel settore giovanile della Fiorentina, ha parlato al Corriere Fiorentino in occasione del suo ottantesimo compleanno. Tanti i temi affrontati, compresi alcuni d’attualità in casa viola. “Se guardo ancora la Fiorentina? Sì, la seguo e mi ci arrabbio. È una squadra che ha cambiato idee e stile di gioco, ha bisogno di tempo. Chi pensa che possa essere facile non capisce di calcio. La vicenda stadio? Da Piazzale Michelangelo si vede bene come la zona sportiva di Campo di Marte s’incastra con tutte le opere d’arte. Deve restare lì. Si può invece intervenire mettendo insieme nuovo e antico, anche quella sarebbe arte”.

