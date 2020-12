Ulivieri: “Assenza Prandelli, dov’è il problema? Vi spiego, oggi è diverso”

L’attuale presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato a TMW in occasione dei 114 anni del Torino, squadra che ha allenato. Sollecitato su Prandelli e la sua assenza causa Covid, ha così risposto:

Quanto inciderà per la Fiorentina non poter contare su Prandelli in questi giorni? Nulla, perché ora oltre alla tecnologia c’è uno staff consolidato. Anni fa invece c’era solo il secondo e il lavoro poteva diventare gravoso.