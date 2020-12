Lo storico motociclista Carlo Pernat, tifoso genoano, è intervenuto ad A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno:

“Ormai è da un paio di anni che noi e la Fiorentina siamo nella stessa situazione di classifica, anche se le condizioni di partenza delle due squadre sono diverse. Commisso per lo meno ha speso, ha comprato dei buoni giocatori ma i risultati non arrivano comunque. Il Genoa invece è condannato dalla sua presidenza, finché avremo questo cameriere delle grandi squadre (parla di Preziosi, ndr) a capo del club non andremo da molte parti. Il Genoa per lui è un business. Kouamé? Da quanto ho potuto vedere nei suoi anni al Genoa, non è affatto un cattivo giocatore, anzi ha delle ottime qualità ed è stata la fortuna di Piatek ai tempi di Genova. Kouamé-Piatek era un’ottima coppia, solo che poi è stata divisa dopo solo sei mesi, penso che se si dovesse riformare a Firenze potrebbe fare nuovamente bene. Prandelli? Senza dubbio una grandissima persona. Non so se però il suo gioco è adatto ai tempi del calcio attuale. Difficile giudicarlo per l’esperienza al Genoa, chi viene qua si brucia, ogni anno cambiamo 3 allenatori. Ma almeno ci ha salvati”.

