Ufficiale: WindTre diventa partner della Fiorentina, i dettagli dell’accordo

WINDTREscende in campo al fianco della ACF Fiorentina e sarà Official Connecting Partnerdella squadra viola per le prossime tre stagioni sportive. Lo comunica la stesso club gigliato con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "Un'importante vetrina di visibilità per WINDTRE che sarà presente nello stadio comunale Artemio Franchi di Firenze, in occasione di tutte le partite del Campionato Italiano di calcio e della Coppa Italia, con il suo brand a bordocampo oltre che con spot pubblicitari e cartellonistica".