UFFICIALE – Matias Moreno è un nuovo difensore viola. La nota e i dettagli

Palladino ha chiesto e ottenuto un altro difensore in attesa di Valentini, in arrivo anche lui dall'Argentina

E' arrivato anche l'annuncio ufficiale: dopo la partenza dall'Argentina e l'arrivo in Italia, Matias Moreno ha svolto le visite mediche e posto la propria firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi 5 anni, fino cioè al 2029. I viola lo hanno prelevato dal Belgrano per 5 milioni di euro + 1 di bonus, più una percentuale del 10% sulla futura rivendita del classe 2003.